Борьба с деструктивной идеологией станет одним из основных направлений работы МВД России

Данные изменения вносятся в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», где определяются приоритет и цели госполитики по реализации данной программы, а также уточняются приоритеты и основные задачи МВД РФНеобходимость пресечения фактов «деструктивной идеологии» для укрепления и сохранения традиционных ценностей теперь указана в числе основных задач для МВД РФ.