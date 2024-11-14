В Дагестане прошла трехсторонняя встреча о социально-экономическом развитии региона

В Дагестане состоялась трехсторонняя рабочая встреча с участием Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, помощника Президента России и председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева, а также главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Александра Моисеева.
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