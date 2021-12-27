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Брэндон Бостон сделал подбор, завязывая шнурки

Новичок «Клипперс» Брэндон Бостон совершил необычный подбор во время матча с «Наггетс» (100:103). Во второй четверти Бостон сделал подбор в момент, когда завязывал шнурки.

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