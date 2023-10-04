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"От героя до ноля": Макгрегор описал путь Зеленского за несколько месяцев

"От героя до ноля": Макгрегор описал путь Зеленского за несколько месяцев

Украинский президент опустился из князи в грязи буквально за несколько месяцев."From hero to nero" или, по-русски говоря, "из князи в грязи" – так охарактеризовал путь украинского президента Владимира Зеленского бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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