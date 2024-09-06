Глава Пентагона заявил, что Киев имеет свои дальнобойные ударные средства

Собственные средства для ударов по дальним целям есть на вооружении Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин 6 сентября на пресс-конференции по итогам заседания на авиабазе Рамштайн в Германии группы, координирующей поставки оружия Украине.
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