Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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О необходимости возвращения Узбекистана в ОДКБ

О необходимости возвращения Узбекистана в ОДКБ

Недавние события на Южном Кавказе дали повод ряду антироссийски настроенным «экспертов» утверждать, что Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ), где ведущей военной силой является Россия, не служит более гарантией безопасности от внешних и внутренних врагов для ее членов.

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