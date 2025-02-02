Трамп: США ввели пошлины из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов

Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Канады, Мексики и Китайской Народной Республики из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и запрещенных веществ, которые убивают американских граждан.
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