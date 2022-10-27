Тайная доктрина

1 973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Мы видим отсюда, что и миф о Гермии, Трижды величайшем, есть только один из мифов о Христе, и потом не удивляемся, чт...О ведах и религии
  • Юрий Ильинов
    Таким образом, между материей и духом существует абсолютное различие в их сущности. Тем не менее они связаны между со...О ведах и религии
  • Юрий Ильинов
    "Изучение Веды принадлежит к пяти ежедневным обязанностям: 1) принесение дара животным (кормление птиц); 2) людям (го...О ведах и религии

Как скоро НАТО атакует Россию ...

Как скоро НАТО атакует Россию ...

Исторические напёрстки Начнем сразу собирать факты. Не буду останавливаться на танцах с «ядерными» бубнами вокруг якобы применения Россией оружия массового поражения, все утомлены до предела казёнными людьми Запада, начиная с дедушки Байдена.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх