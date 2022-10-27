Как скоро НАТО атакует Россию ...

Исторические напёрстки Начнем сразу собирать факты. Не буду останавливаться на танцах с «ядерными» бубнами вокруг якобы применения Россией оружия массового поражения, все утомлены до предела казёнными людьми Запада, начиная с дедушки Байдена.
Исторические напёрстки Начнем сразу собирать факты. Не буду останавливаться на танцах с «ядерными» бубнами вокруг якобы применения Россией оружия массового поражения, все утомлены до предела казёнными людьми Запада, начиная с дедушки Байдена.
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