Только один из семи приехавших мигрантов идет на стройку: Что изменится с 5 февраля в борьбе с нелегальной миграцией в России

И Искандер Честно говоря - не знаю. Мигранты в общем-то и не скрывают, что намерены жить не "с нами", в "вместо нас". А сволочь, которая их завозит прикрывается "благими намерениями" за счёт россиян.

Лариса Галахова Все вопросы к Мин.Труда и в частности к врачу Котякову.Вот истинный виновник завода огромного числа мигрантов