Только один из семи приехавших мигрантов идет на стройку: Что изменится с 5 февраля в борьбе с нелегальной миграцией в России
KP.RU:Комсомольская правда
Виктор ГУСЕЙНОВ
С этой среды, 5 февраля, в России органы внутренних дел могут выносить постановления о выдворении иностранцев, которые незаконно находятся в России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Честно говоря - не знаю. Мигранты в общем-то и не скрывают, что намерены жить не "с нами", в "вместо нас". А сволочь, которая их завозит прикрывается "благими намерениями" за счёт россиян.
Все вопросы к Мин.Труда и в частности к врачу Котякову.Вот истинный виновник завода огромного числа мигрантов
Самые опасные враги внутри государства и многие,если не большинство на высоких должностях,и кто их ставит и держит годами в руководстве,вот кто самый опасный враг,но это страна узнает когда придет к руководству патриот страны,все станет гласно,вот увидите!
Свежие комментарии