Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Только один из семи приехавших мигрантов идет на стройку: Что изменится с 5 февраля в борьбе с нелегальной миграцией в России

Только один из семи приехавших мигрантов идет на стройку: Что изменится с 5 февраля в борьбе с нелегальной миграцией в России

KP.RU:Комсомольская правда Виктор ГУСЕЙНОВ С этой среды, 5 февраля, в России органы внутренних дел могут выносить постановления о выдворении иностранцев, которые незаконно находятся в России.

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Комментарии
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И
Искандер
Честно говоря - не знаю. Мигранты в общем-то и не скрывают, что намерены жить не &quot;с нами&quot;, в &quot;вместо нас&quot;. А сволочь, которая их завозит прикрывается &quot;благими намерениями&quot; за счёт россиян.
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17 час.
Лариса Галахова
Все вопросы к Мин.Труда и в частности к врачу Котякову.Вот истинный виновник завода огромного числа мигрантов
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15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Самые опасные враги внутри государства и многие,если не большинство на высоких должностях,и кто их ставит и держит годами в руководстве,вот кто самый опасный враг,но это страна узнает когда придет к руководству патриот страны,все станет гласно,вот увидите!
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14 час.
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