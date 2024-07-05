В Омске 700 первоклассникам не хватило мест в школах у дома. С завтрашнего дня начнется прием документов в учреждения не по месту жительства.
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В Омске 700 первоклассникам не хватило мест в школах у дома. С завтрашнего дня начнется прием документов в учреждения не по месту жительства.