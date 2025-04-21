"Президенту не хлопал только Жириновский": Пророчество политика 25 лет назад пропустили мимо ушей, а он оказался прав

АТ

Александр Теплов

Вот ,ещё одно из доказательств как не прислушиваться и не анализировать предсказания посвященных людей. А главное где аналитические изучение наших спец служб. Мои обращения к власти разбиваются о банальные отписки помощников, которые возможно и не доводят эти обращения к руководителям. Предсказания нам даются отнюдь не знанием истории, а определенной силой о которых я пишу на канале КимКомиЯ в Дзен. Это пока не входит в логику мышления правительства, учёных тд. Я пытался и был в одном из офисов ЛДПР, но Жириновского тогда не было в Москве в тот момент он она агитационном поезде ездил по стране. Тогда меня принял Николай Подлипаев. Когда я рассказывал ему ,что ждёт Россию, Донбасс он играл на компе в захватывающую игру. Видя такое отношение ,я оставил напечатанное обращение со своими предсказаниями. Где было предсказан ошибочный день, ввода войск РФ для защиты жителей Донбасса. Когда я печатал обращение к Жириновского, Я напечатал 24.02 .2022, забыв о том что во время дружбы в детстве мне говорили о шести двойках,которые изменят мир. Вот может и ошибся Жириновский , только моей ошибке . Приглашаю на свой канал КимКомиЯ,где вы узнаете ответы на многие ответы. Как и почему не нужно искать Внеземную Жизнь в далёком космосе .Встречи с выбранными людьми ,только выбранные по им известным критериям.