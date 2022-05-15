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РКН по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам USA.one и Germania.one

РКН по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам USA.one и Germania.one

Роскомнадзор ограничил доступ к новостным сайтам USA.one и Germania.one. Об этом говорится на универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета, на котором присутствуют адреса этих сайтов.

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