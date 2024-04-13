Хороший Крым – это канал, где собраны советы для туристов, красивые места и неизвестные локации, фото, видео и маршруты достопримечательностей этого прекрасного полуострова.
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Хороший Крым – это канал, где собраны советы для туристов, красивые места и неизвестные локации, фото, видео и маршруты достопримечательностей этого прекрасного полуострова.