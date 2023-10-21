Русский флаг и портрет Путина в Хевроне: Палестинцы вышли на митинг против Израиля

Участники масштабного шествия выступили против зверской агрессии Израиля в секторе Газа.По данным RT, вечером 20 октября неравнодушные палестинцы заполнили целую площадь в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.
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