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Плющев об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Здесь играют совершенно другие факторы – Саша никогда не отзывался плохо о своей стране и ее руководстве»

Капитан «Вашингтона» впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.  «Я думаю, что здесь играют совершенно другие факторы.

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