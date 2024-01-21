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Генерал Гаврилюк: Украина мечтает, что Россия откажется от ядерного оружия

Генерал Гаврилюк: Украина мечтает, что Россия откажется от ядерного оружия

Украина давно мечтает о том, что Россия откажется от ядерного оружия. Такое заявление в беседе с Der Tagesspiegel сделал замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Гаврилюк мечтает, что Россия откажется от ядерного оружия, а потом сдастся на милость Киева. Мечтать не вредно, но бесполезно! Однако &quot;У&quot; пора самой лапки вверх делать!
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18 час.
АС
Александр Сысоев
На Украине мечтают, что Россия откажется от ядерного оружия. Да Окраине даже мечтать самостоятельно не дадут США. Это мечтает США, а озвучивает мечту США хохол Гаврилюк. Трамп, скорее осушай это безмозглое вашингтонское болото.
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Пусть это останется мечтой
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14 час.

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