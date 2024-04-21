Премьер Польши Туск понадеялся, что для помощи Украине еще не слишком поздно

Премьер-министр Польши Дональд Туск поблагодарил спикера палаты представителей США Майка Джонсона за продвижение законопроекта по выделению помощи Украине, отметив, что "лучше поздно, чем слишком поздно".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии