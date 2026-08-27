НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Миллер из «Ак Барса» о защитниках НХЛ: «Нравятся Макар и Куинн Хьюз. Кэйл играет чуть проще, но он тоже невероятен»

Защитник « Ак Барса » Митчелл Миллер поделился мнением о лучших игроках обороны в НХЛ. – Игра какого защитника в современном хоккее приводит вас в восторг? – Мне нравятся Куинн Хьюз и Кэйл Макар .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии