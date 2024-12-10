Система THAAD не справится с российскими ракетами, считают эксперты

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Американская система противоракетной обороны THAAD практически не имеет шансов на успешный перехват российского гиперзвукового оружия, утверждает издание National Interest, ссылаясь на мнение западных военных экспертов.
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