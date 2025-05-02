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Умер известный советский рок-музыкант

Умер известный советский рок-музыкант

Экс-барабанщик групп «Ария» и «Мастер» Игорь Молчанов скончался в Бельгии на 64-м году жизни. О кончине известного советского рок-музыканта сообщил в Telegram-канале группы «Мастер» ее лидер Алик Грановский.

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