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Фейерверки «помогают» ВСУ: в России против продажи салютов во время СВО

Фейерверки «помогают» ВСУ: в России против продажи салютов во время СВО

Фейерверки «помогают» ВСУ: в России против продажи салютов во время СВО Евгения КомароваСалюты неуместны во время СВО, утверждают в «Ветеранах России», заявляя, что запуская их – помогаешь ВСУ.

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