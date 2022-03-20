У восьми игроков «Реала» прочерк вместо оценки от Marca после 0:4 от «Барсы». У Анчелотти одна звезда, у Хави – три

Marca оценила игру футболистов «Реала» и «Барселоны» в матче 29-го тура Ла Лиги. Восемь игроков мадридской команды – Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Каземиро, Тони Кроос, Мариано Диас, Родриго – не получили оценку – издание поставило прочерк.
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