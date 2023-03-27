Россия в 2022 году «сэкономила» почти 800 миллиардов рублей

Счетная палата РФ в понедельник, 27 марта, опубликовала документ о ходе исполнения федерального бюджета за 2022 год, согласно которому объем неиспользованных средств федерального бюджета России по итогам 2022 года составил 783,8 миллиарда рублей.
Счетная палата РФ в понедельник, 27 марта, опубликовала документ о ходе исполнения федерального бюджета за 2022 год, согласно которому объем неиспользованных средств федерального бюджета России по итогам 2022 года составил 783,8 миллиарда рублей.
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