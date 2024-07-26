Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Опять мышки или крыски набедокурили?Прорыв дамбы на в...
  • Дмитрий Гурин
    На не надо бла бла про Аль-Кайду и их атаку. В "столбики" башни попали а в "блинчик" здания Пентагона нет? И башенки ...Спустя 23 года: о...
  • СЭМЭН Иваницкий
    педрилло великомученик(((«Я — звезда»: спу...

Повышение МРОТ в 2025 году: на сколько вырастет

Повышение МРОТ в 2025 году: на сколько вырастет

В следующем году минимальный размер труда может превысить 22 тысячи рублей. Как пишут «Известия», его хотят поднять почти на 16,5%! И такое решение повысит зарплаты более чем четырем миллионам работников! В перспективе увеличение минимальных окладов может простимулировать и потребительский спрос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх