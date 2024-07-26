Повышение МРОТ в 2025 году: на сколько вырастет

В следующем году минимальный размер труда может превысить 22 тысячи рублей. Как пишут «Известия», его хотят поднять почти на 16,5%! И такое решение повысит зарплаты более чем четырем миллионам работников! В перспективе увеличение минимальных окладов может простимулировать и потребительский спрос.