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Царьград

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Умный робот Mirumi проявляет эмоции и реагирует на звук

Умный робот Mirumi проявляет эмоции и реагирует на звук

Робот Mirumi реагирует на звук и прикосновения, проявляет эмоции, пряча мордочку или вертя головой. При низком заряде батареи двигается медленно, будто устал.

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