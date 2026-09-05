Умный робот Mirumi проявляет эмоции и реагирует на звук

Робот Mirumi реагирует на звук и прикосновения, проявляет эмоции, пряча мордочку или вертя головой. При низком заряде батареи двигается медленно, будто устал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лидеры СНГ призна...
- Историк Сапелкин ...
- Харизматичные пре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым