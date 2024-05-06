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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Татьяна Панкратова
    Я бы еще уксуса капнула.Закуска 80-ых год...
  • Наталья Середа
    Это альмойшавена - еврейская лепешка.В интернете можно найти рецепт.Быстро, вкусно, бюджетно.🙏❤️В последнее время...
  • ИРИНА КОРОТКОВА
    Очень интересный рецепт,спасибо автору👍 Обязательно приготовлю!В последнее время...

Закуска 80-ых годов, которая оставляет "в дураках" все остальные кетчупы и соусы. Всего 2 основных ингредиента

Закуска 80-ых годов, которая оставляет "в дураках" все остальные кетчупы и соусы. Всего 2 основных ингредиента

Про эту закуску несправедливо забыли, а ведь она одна из самых вкусных. Готовить буквально пару минут, всего два простых и доступных во все времена ингредиентов.

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Комментарии
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Татьяна Панкратова
Я бы еще уксуса капнула.
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1 час.

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