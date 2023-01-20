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Политолог Гурьянова: рейтинги Зеленского падают, поэтому он расчищает пространство от людей, способных его затмить

Политолог Гурьянова: рейтинги Зеленского падают, поэтому он расчищает пространство от людей, способных его затмить

Имидж украинского президента Владимира Зеленского стремительно «схлопывается», в связи с чем он лишает должностей своих помощников и очищает для себя «полянку» от всех людей, которые способны его затмить.

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