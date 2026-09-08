Специалисты Волгоградского перинатального центра №2 выходили новорожденную весом 990 граммов Команда медиков Волгоградского областного перинатального центра №2 выходила девочку, родившуюся раньше срока с массой тела менее одного килограмма.
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