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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Есть одинаковые игроки из «Спартака» и «Рубина». Для сборной выберут спартаковца». Карадениз о вызове в национальную команду

– Почему в сборной Турции было разделение – и вас, трабзонских, ценили куда меньше, чем стамбульцев? – Старый вопрос, не ты первый это заметил.

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