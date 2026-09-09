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Царьград

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Хроническая усталость от сна: врач Альбарес назвал главную ошибку миллионов

Хроническая усталость от сна: врач Альбарес назвал главную ошибку миллионов

Нерегулярный режим, по словам эксперта, сбивает циркадные ритмы и ведёт к снижению внимания и травмам.

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