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FiNE NEWS

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Кремль предупредил Литву о ядерном прицеле в случае размещения оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу» прокомментировал обсуждение в Литве возможности отмены запрета на размещение ядерного оружия на своей территории.

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