Аварийный дом на улице Агеева, 30, в Уссурийске горел дважды за последние две недели. 23 сентября пожар произошел на верхнем этаже двухэтажного здания.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
Свежие комментарии