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В аварийном, регулярно горящем доме в Уссурийске живет человек (фото, видео)

В аварийном, регулярно горящем доме в Уссурийске живет человек (фото, видео)

Аварийный дом на улице Агеева, 30, в Уссурийске горел дважды за последние две недели.  23 сентября пожар произошел на верхнем этаже двухэтажного здания.

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