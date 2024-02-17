Коалиция против доллара усиливается: кто еще выступил против валюты номер один Ирэн ОрлонскаяПокупка золота предоставляет возможность обезопаситься от экономического кризиса, когда многие валюты подвержены девальвации.
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