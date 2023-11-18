В сети появились кадры, на которых можно увидеть реакцию Блинкена, когда Байден назвал лидера КНР «диктатором»

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена реакция главы американского Госдепа Энтони Блинкена после того как президент США Джо Байден сразу после своей встречи с председателем Китая Си Цзинпином назвал лидера КНР "диктатором".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии