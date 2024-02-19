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Глава МИД России Сергей Лавров прилетел на Кубу

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел на Кубу

Глава МИД России Сергей Лавров начал турне по странам Латинской Америки. В понедельник 19 февраля он приземлился на Кубе<strong>В понедельник 19 февраля Сергей Лавров прилетел на Кубу — с нее началось латиноамериканское турне главы российского МИД.

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