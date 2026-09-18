На сайте онлайн-голосования в Москве в часы пик может включиться электронная очередь

Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. В часы пик на сайте elec.
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