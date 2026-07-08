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Русское оружие

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❗️⚡️Иранское новостное агентство "Mehr" со ссылкой на источник в иранских органах безопасности: Вооруженные силы Ирана в скором времени начнут мощную атаку на американские базы в регионе.

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