Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

874 подписчика

По материалам следователей ГУ МВД России по Челябинской области осуждены организаторы незаконной миграции

По материалам следователей ГУ МВД России по Челябинской области осуждены организаторы незаконной миграции

В Челябинской области оперативниками областного главка МВД во взаимодействии с сотрудниками из регионального Пограничного управления ФСБ пресечена незаконная деятельность группы южноуральцев, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх