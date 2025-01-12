Как общаться с грубыми людьми, сохранив свои нервы не опускаясь до их уровня

Фото: shoes-web.ru Быть частью общества не всегда приятно. Люди различаются по темпераменту, настроению и привычкам: одни всегда улыбаются, благодарят за мелочи и готовы прийти на помощь, другие предпочитают уединение и избегают общения.
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