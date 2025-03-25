Главный врач Филатовской больницы: «Весенние каникулы помогут прервать цепочки заражения гриппом»

В Детской городской клинической больнице им. Н.Ф.Филатова болеющими гриппом, ОРВИ и пневмониями заняты практически все койки, но взрывного роста не наблюдается Как рассказала «Петербургскому дневнику» главный врач Филатовской больницы Людмила Исанкина, сейчас ситуация более-менее стабилизировалась.
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