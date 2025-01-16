Штурмовик ВС РФ: в Песчаном уничтожены иностранные наёмники из батальона «Скала»

При освобождении села Песчаное на покровском направлении штурмовики 55-й гвардейской мотострелковой бригады батальона «Медведи» группировки «Центр» ликвидировали боевиков отдельного штурмового батальона ВСУ «Скала».
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