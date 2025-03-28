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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области, в преддверии празднования 90-летия со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних, районный отдел полиции открыл двери для учащихся образовательных учреждений

В преддверии празднования 90-летия со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции Уватского района при участии члена Общественного совета Татьяной Беловой.

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