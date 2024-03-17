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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Масленица на Плато 550

Масленица на Плато 550 🗓 17 марта, 13:00-18:00 📍 Ачипсинская, 6 👨‍👩‍👧 Вход свободный 🔹 ведущий 13:00-16:00 🔹 блины 14:00-16:00 🔹 акустика под гитару с Сашей Волковым в 18:00 🎉 Интересный Сочи.

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