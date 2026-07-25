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«Плющенко и Рудковская в погоне за «Диором» совершенно потеряли совесть и какой-либо человеческий стыд»: Поплавская

«Плющенко и Рудковская в погоне за «Диором» совершенно потеряли совесть и какой-либо человеческий стыд»: Поплавская

Актриса Яна Поплавская высказалась о том, что академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей на проведение ледового шоу «Снежная королева».

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Комментарии
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Taurus Zmei
Так гниль рудковской была видна ещё когда она посадила Батурина
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1 м.