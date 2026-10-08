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«С нее ж грузин и Абрамович только слезли»: почему миллиардеры стоят в очередь за Надеждой Оболенцевой, что увела кавказского зятя Михалкова

Если бы богатство мужчины имело значение, у меня не было бы третьего брака. Важна успешность, — однажды бросила в лицо светской Москве дерзкая Надежда Оболенцева.

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