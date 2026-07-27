Украинская государственность сейчас могла процветать, если бы не все эти «деятели Западной Европы». Об этом 27 июля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший 15 июля день украинской государственности.
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