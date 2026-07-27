ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

270 подписчиков

Захарова: государственность Украины процветала бы без деятелей Западной Европы

Захарова: государственность Украины процветала бы без деятелей Западной Европы

Украинская государственность сейчас могла процветать, если бы не все эти «деятели Западной Европы». Об этом 27 июля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший 15 июля день украинской государственности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии