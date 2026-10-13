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Плата за детские сады в Свердловской области вырастет с 1 ноября: насколько больше придется отдать

Плата за детские сады в Свердловской области вырастет с 1 ноября: насколько больше придется отдать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. С 1 ноября в Свердловской области увеличится максимальный размер родительской платы за детские сады.

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