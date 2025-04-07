Менеджер Тарасов: «Поединок «Моряка» и «Пулеметчика» посмотрели 22 млн на канале Top Dog, а бойцы заработали по 100 тысяч рублей. Думаю, это лучший бой по соотношению траты/просмотры»

«Кулачный поединок «Моряка» и «Пулеметчика» [Евгения Курданова и Зелемхана Дукаева] – лучший в истории российских единоборств по соотношению потраченных денег и полученных просмотров, я так думаю.
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