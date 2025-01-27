И первый сезон «Вашего дружелюбного соседа Человека-Паука» не показали, а на третий уже продлилиДва дня до премьеры анимационного сериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-Паук», критики вполне довольны историей и визуалом в духе комиксов, а Disney уже дал зеленый свет третьему сезону.