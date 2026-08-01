ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАС

Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили в пятницу, что накануне, в четверг, в результате авиаудара в районе города Газа был ликвидирован Абд аль-Рахим Абд аль-Хай Юсеф Карди — заместитель главы ячейки в военном крыле террористической организации ХАМАС, параллельно работавший врачом в больнице «Шифа» .