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Московский комсомолец в Израиле

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ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАС

Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили в пятницу, что накануне, в четверг, в результате авиаудара в районе города Газа был ликвидирован Абд аль-Рахим Абд аль-Хай Юсеф Карди — заместитель главы ячейки в военном крыле террористической организации ХАМАС, параллельно работавший врачом в больнице «Шифа» .

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